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فن

بعد طرحها بساعتين.. أغنية شطبنا لـ رامى صبرى تقارب 50 ألف مشاهدة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:24 م
اغنية شطبنا لـ رامى
اغنية شطبنا لـ رامى صبرى
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب رامي صبرى أولى أغانيه في عام 2021، وتحمل اسم "شطبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى حققت مشاهدات تقترب من 50 ألف خلال ساعتين فقط. 

أغنية "شطبنا" من ألحان زعيم، كلمات محمد عاطف، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وتصوير عماد قاسم. 

يذكر أن الفنان رامى صبرى أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعى بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب.

وقال رامى صبرى: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".
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