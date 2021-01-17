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رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: إنجازات الوزارات متفاوتة.. وردة فعل المواطن الأهم

الأحد 17/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص المجلس الجديد على تحقيق بداية قوية نتج عنها طلب استدعاء المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء غدًا، قائلًا "حريصون على عمل بداية قوية للمجلس، وغدا يأتي رئيس الوزراء، وبعض الوزراء".

وأضاف "رضوان"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن نسب إنجازات الوزارات تتفاوت، وأن البرلمان يناقش برنامج الحكومة خلال العام الماضي وما تحقق منه.

وأكد "ملفات التعاون الدولي والتعليم الفني أول ما نناقشه فى البرلمان غدا، ولا ننظر لنسب الإنجاز بل ردة فعل المواطن الأهم بالنسبة إلى كل وزارة لأننا نبض الشارع"، موضحا أن البرلمان الماضي كان منوطا به أكثر صياغة القوانين والتشريعات؛ وهو ما أدى إلى نوع من التأثير السلبي على مراقبة أداء الحكومة.

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