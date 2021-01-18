برلماني: السيسي أعاد لمصر ريادتها إفريقيا.. ومستعدون لتقديم الدعم الكامل لدول القارة

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع امكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا:"الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها إفريقيا ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامتل لدول القارة بأكملها ومصر تمتلك علاقات قوية مع الجميع".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر وهو يعمل على إعادة العلاقات وتوطيدها مع مختلف الدول خاصة الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بشكل كبير خاصة عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول القارة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تمتلك كنوز كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل المناسب والتي ستعود بالفائدة والنفع على كافة دول القارة، لافتا إلى أن مصر قادرة على نشر ثقافة التطوير والإصلاح في مختلف المجالات لكافة الدول الإفريقية.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، استقبل وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".





وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.