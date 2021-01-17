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فن

سميرة عبد العزيز تكشف سرا جديدا عن فاتن حمامة وعمر الشريف

الأحد 17/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد امامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف احتراما لشريك عمرها الجديد.

وقالت سميرة عبد العزيز خلال ندوة بموقع صدى البلد: إنها نهرتها ذات مرة، عندما شرعت في إخبارها عن مقابلتها بالصدفة لـ عمر الشريف في باريس، وقالت لها فاتن: مش عايزة اسمع حاجة.

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها.

وقالت إن فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها إنها كانت تريد أن تزورها.

وأضافت: أخبرت فاتن حمامة أن المشوار بالحافلة كان شاقا، فطلبت مني أن أحصل على تصريح لها لزيارتها بالسيارة، وبالفعل طلبت من الفريق مهاب مميش تصريحا، ولكنه صدر بعد وفاتها بـ 48 ساعة.

وتابعت سميرة عبد العزيز: كانت فاتن حمامة مهتمة في أواخر سنوات عمرها بالشأن العام، وسعيدة للغاية بالحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر، وتحدثت معها أكثر من مرة عن مدى تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الذي يلعبه في تنمية ونهضة الوطن.
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