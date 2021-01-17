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تعليم

اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مبادرة للبحث عن حلول المشكلات المجتمعية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:14 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أونلاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الأنشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول عبر صفحات فيسبوك وجروبات تيليجرام وواتساب. 

وفى هذا الإطار، أطلق اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان، مبادرة لحل المشكلات المجتمعية ومشاركة الخبرات بين الطلاب. 


وأوضح الاتحاد أن المبادرة عبارة عن استبيان حول مشكلة مجتمعية يتم إطلاقها أسبوعيا ويتم نشر الاستبيان عبر صفحات اتحاد طلاب الكلية والاستماع الى اراء الطلاب لحل هذه المشكلات؛ لاستفادة الطلاب من خبرات بعضهم البعض و التوعية و التثقيف. 



يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان أعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١. 


وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
- بيان تقديرات. 
- أصل شهادة الميلاد. 
- صورة البطاقه الشخصية. 
- عدد (٦) صور شخصية. 
- الموقف من التجنيد للذكور. 
- شهادة حسن سير وسلوك. 
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة
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