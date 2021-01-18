أستاذ اقتصاد: زيارة سكرتير منطقة التجارة الحرة الأفريقية تؤكد دور مصر القيادي

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي يؤكد دائما دعم مصر لأنشطة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.





وأضافت "فريد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر من أكبر 10 دول اقتصاديا في قارة أفريقيا.





وأشارت سالي فريد، أن زيارة سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية لمصر تؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة، وتأكيدا لدور مصر القيادي بقارة أفريقيا.





وأوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الزيارة تؤكد قدرة مصر علي تنفيذ هذه الاتفاقية خاصة وأن هذه الاتفاقية سوف تكون محل تنفيذ هذا العام.