هشام توفيق: الحكومة حاولت الإصلاح كثيرا قبل قرار تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: الحكومة المصرية حاولت على مدار فترة كبيرة جدا من خلال دراسات متتالية ومنذ عام 2014 ايجاد سبل للإصلاح وقمنا بالعديد من المناقشات والمناقصات من اجل اعادة عمل المصنع .
وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، : الاستشاري الذي قام بعمل دراسة عمل المصنع سنة 2015 قمنا باستدعائه مرة اخرى واكد ان التشغيل غير المنتظم خلال الـ4 سنوات الماضية أدى إلى حدوث مشاكل في أفران المصنع .
واوضح هشام توفيق ،ان ادارة المصنع فشلت في عملية تشغيل الأفران باستمرار للوقوف على حجم خسائر الشركة وعرضنا فكرة مشاركة القطاع الخاص معنا في ادارة المصنع بسبب خبرتهم ويعملون على إدارة المصنع لمدة 20 عاما موضحا اننا عملنا على إخراج المناجم من شركة الحديد والصلب بعد التصفية .