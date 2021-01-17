هشام توفيق: الحكومة حاولت الإصلاح كثيرا قبل قرار تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال : الحكومة المصرية حاولت على مدار فترة كبيرة جدا من خلال دراسات متتالية ومنذ عام 2014 ايجاد سبل للإصلاح وقمنا بالعديد من المناقشات والمناقصات من اجل اعادة عمل المصنع . الأعمالعلى





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، : الاستشاري الذي قام بعمل دراسة عمل المصنع سنة 2015 قمنا باستدعائه مرة اخرى واكد ان التشغيل غير المنتظم خلال الـ4 سنوات الماضية أدى إلى حدوث مشاكل في أفران المصنع .



