برلماني: استضافة مصر مونديال اليد فرصة ذهبية لا يجب تفويتها

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن إستضافة مصر كاس العالم لكرة اليد تعد فرصة ذهبية لا يجب تفويتها بأي شكل من الأشكال، موضحا أهمية إستغلال صور لاعبي كرة اليد في العديد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية إستغلال جيد وفعال يضمن الترويج للسياحة المصرية بشكل جيد.





وأشاد أبو الحمد في تصريحاته الخاصة لـ" صدي البلد" بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالصورة الجيدة التي صدرتها مصر للعالم أجمع حول التعامل الأمثل مع هذا الخطر والذي ألحق الضرر بكثير من مستقبليه من دول العالم.





ولفت عضو البرلمان إلي أهمية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة، كي يتم الإستفادة من هذه الفعالية سياحيا وتنمية هذا القطاع وزيادة زائريه من جميع أنحاء الدول.





جدير بالذكر أن بعض نجوم كرة اليد قاموا بإلتقاط العديد من الصور في مناطق ومعالم سياحية وقامو بنشرها عبر صفحاتهم ، وقامت العديد من الصحف العالمية بنشرها .





وتستضيف مصر بطولة كاس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 من الشهر نفسه، في النسخة رقم 27 من المسابقة للرجال.