دينا الشربيني تحرج عمرو يوسف على الهواء

أحرجت الفنانة دينا الشربيني صديقها الفنان عمرو يوسف خلال لقاء تلفزيوني جمع بينهما، حيث أعرب الأخير عن اشتياقه للعمل معها.





وقال عمرو يوسف في لقاء تلفزيوني جمعه مع النجمة دينا الشربيني حيث يسأل كل منهما الآخر من دون مذيع وتدور بينهما دردشة عفوية هما بطلاها، بسلاسة وحرية وموضوعية، "أن الستات فى الوطن العربى بياخدوا حقوقهم بغض النظر أن أشهر شيفات في العالم رجاله وأشهر مصممين أزياء رجاله".



فيما أحرجته دينا الشربينى، قائلة: "يعنى مامتك أكلها وحش ومراتك كندة أكلها وحش"، ليرد عليها قائلة: "أحلى أكل في العالم أكل أمى ثم كندة".





وتابع عمرو: "أنا بشفق جدًا على المرأة اللى بتشتغل في التمثيل مرهقة جسديًا ونفسيًا"، ثم تحدثت دينا عن سبب المشاكل الزوجية، قائلة: "لازم تبقى على حقيقتك في الأول، كل واحد داخل بعد الزواج بيتملك التانى وده بيؤدى لمشاكل كتير".



