محافظ الغربية يتابع الحالة العامة للشوارع والميادين بعد سقوط الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مدار الساعة الحالة العامة لشوارع وميادين المحافظة بعد سقوط الأمطار الذي شهدته المحافظة اليوم، حيث تواجد رؤساء الأحياء والمدن في الشوارع للاطمئنان على السيولة المرورية وحركة المواطنين.





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شهدت مدينة طنطا حالة من السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين في ظل تساقط الأمطار وكذلك عدم وجود أي تجمع لمياه الأمطار يعيق الحركة ، خاصةً بأنفاق سعد زغلول والقرشي والخادم ، كذلك تابع الدكتور رحمي حركة المرور والمواطنين الطبيعية بمركز ومدينة قطور وعدم تواجد أي تجمعات لمياه الأمطار في المدينة أو القرى التابعة للمركز.





وشهد مركز ومدينة سمنود تساقط غزير لمياه الأمطار والذي أدى لوجود بعض التجمعات، ويقوم الآن السيد الأستاذ محمد متولي رئيس المركز والمدينة بالإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.





كما يتم الآن شفط مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بحي أول وثان المحلة الكبرى ومركزي طنطا وبسيون حرصًا على تيسير حركة المركبات والمواطنين.



