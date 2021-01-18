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تعليم

تربية حلوان تطلب من الطلاب سرعة تسجيل المادة الاختيارية

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
ناشدت كلية التربية بجامعة حلوان، طلابها من الفرقة الثالثة بسرعة الانتهاء من تسجيل اختيارت المقررات الدراسيه الاختيارية


قالت الكلية نرجو من الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغبات المادة الاختيارية الإضافية وذلك من خلال ملئ استمارة المادة الاختيارية عن طريق الانترنت على موقع الكلية ويمكنك الدخول علية من خلال هذا الرابط : 

http://app2.helwan.edu.eg/eduthird/register.asp

وقد حددت الكلية يوم الاربعاء 20 يناير كمواعد نهائى لتسجيل المادة الاختيارية مشيرا إلى أن من لمن يقوم بالتسجيل واختيار المادة سوف تقوم الكلية بالاختيار العشوائي لهم 


وتعد المادة الاختيارية هى مادة يتم دراستها مع المواد الأخرى و هى  تضاف إلى المجموع ولهى اعمال سنة يقوم التنسيق الداخلي بختيار ماده واحد فقط  لك على حسب  المجموع الكلى .


ويوجد 6 مواد اختيارية يقوم الطالب بترتيبها على حسب رغباته  وتظهر نتيجتها مع ظهور نتيجة التنسيق الداخلي فقط حسب المجموع الكلى .

مقرر التربية الاقتصادية : 
  هى مادة تتكلم عن التعامل مع البنوك والقروض ورأس المال والمشاريع واسعار السلع وايه اللى الشخص محتاجه علشان يعمل مشروع وانواع البنوك فى مصر ومعظمها من كلية تجارة .


مقرر التربية البيئية : 
  وهى مادة تتحدث عن البيئة ودورها وتأثيرها وهى تعتبر من اسهل ماده في المقررات .

مقرر العولمة : 
  هى مادة يتم تناول فيها العولمة بتعريفها و ادوات نشرها وفرضها وما هى الاثار الجانبيه العولمه و تعريف انواع المختلفة من اقتصادية- ثقافية- سياسية 

مقرر التذوق والتربية الجمالية :
  هى مادة يتم فيها تعريف مفاهيم التذوق وأهميته وأركانه ووظيفته ومراحله و يتناول أيضا الاحساس بالعمل الفنى وأنه متغير من نظر شخص إلى آخر بالإضافة إلى طرق النقد الفنى واهم معاييرها واهم معايير النقد السليم ، 

مقرر التربية الإعلامية : 
  هى مادة تتحدث عن تعريف وسائل الإعلام واشكالها وفوائدها والأضرار بالإضافة إلى دور الإعلام فى بناء وإعداد الطفل وتربيته تربية سليمة

مقرر التفكير : 
  يتناول تعريف التفكير أهمية التفكير فى الحياة المهنية والحياتية وطرق  التفكير وأساليب ونماذج التعليم 

مقرر التربية الصحية : 
  هى مادة يتم تدريس بيها بعض الأمراض وعلاجها والاسعافات الأولية والتطعيمات.
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