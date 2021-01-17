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رياضة

ديربي إيطاليا.. إنتر يتقدم على يوفنتوس بهدف فيدال في الدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق إنتر على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر في الدقيقة 13 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك مرمى فريقه السابق، ليتقدم للنيراتزوري بهدف نظيف.

وأعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في قمة الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيورجي كيليني - فرابوتا

خط الوسط:أدريان رابيو - بينتاكور - فيدريكو كيزا - آيرون رامسي

خط الهجوم: ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 33 نقطة.
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