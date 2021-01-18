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تعليم

خبير تربوي: إجراء الامتحانات وفقًا لطبيعة كل مرحلة وخبراتها إلكترونيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:11 ص
طلاب
طلاب
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يجب أن تقام وفقًا لطبيعة كل مرحلة، على حسب طلابها ونسب استيعابهم ومدى خبرتهم وتعاملهم على المنصات الالكترونية.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن طلاب المرحلة الجامعية والشهادة الثانوية ، أكثر تعاملا وخبرة على هذه المنصات ، نظرًا لطبيعة المقررات والبرامج الدراسية المطروحة لهم.

وأضاف "فتح الله" أن طلاب هذه المراحل أقل عددًا من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية ، وبالتالي لا يكون هناك ضغط كبير على المنصات ، والإمكانات تكون متاحة أمامهم بصورة أفضل.

وأشار إلى أنه يجب النظر لكل سنة دراسية على حدة ، والتعامل معها على حسب قدرة واستيعاب طلابها ، فمثلًا طلاب المرحلة الابتدائية يمكن اختبارهم وفقًا لمجموعات صغيرة ، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكذالك طلاب المرحلة الإعدادية ، يتم اختبارهم وفقًا لطبيعة المقررات الدراسية الخاصة بهم ، والامكانيات المتاحة لهم وأعدادهم على المنصات التعليمية.

وتابع ، إن طلاب الجامعات هم الأكثر خبرة وتفاعل على المنصات الالكترونية ، نظرًا للبرامج الدراسية الخاصة بهم وكذلك وفرة الإمكانيات بالنسبة لهم ، لذلك يجب النظر إلى طبيعة كل مرحلة وإجراء الامتحانات وفقًا لخبراتها وإمكانياتها .
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