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وزير قطاع الأعمال يكشف آخر ما تم التوصل إليه في مصنع الحديد والصلب.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 10:48 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ،: المديونيات علي شركة الحديد والصلب وصلت إلى 7 الا ربع مليار وهذا ما جعلنا نقوم بطرح الشركة للمشاركة مع القطاع الخاص وقمنا بعمل كراسة الشروط واشتراها 5 أشخاص ولم يتقدم أحد بالفعل  .

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، : قمنا بعمل اجتماعات عديدة مع الكثير من الخبراء في الصناعة للتوصل إلى حل لعمل مصنع الحديد والصلب مرة أخرى  وبعد ذلك توصلنا إلى حتمية الاغلاق وعدم الدخول في العديد من المخاطر  .

واوضح هشام توفيق ، : قمنا بتقسيم شركة الحديد والصلب إلى مصانع ومناجم وقمنا بتوزيع أسهم المناجم على الشركات الأم وما نقوم به الآن في شركة الحديد والصلب ليس تصفية تامة  والدولة المصرية لا تنسحب من تصنيع الحديد والصلب  .

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