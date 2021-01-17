خبير حقوقي: السجون المصرية لم تشهد أي حالة كورونا حتى الآن.. فيديو

قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، إن السجون المصرية لم تشهد أي حالة كورونا حتي الآن.









وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تؤكد دائما التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون.









وأشار الخبير الحقوقي، إلي أن مستوي الخدمات المقدمة في سجن طرة هي التي تقدم في جميع السجون المصرية، متابعا أن هذا يؤكد مدى الاهتمام بالسجون في مصر.









وأوضح الخبير الحقوقي أن مصر تقدم صورة يشهد عليها القاصي والداني بمدي التطور النوعي وتقديم الخدمات والحرص علي تطبيق المنهجية الحقوقية للسجناء.









وأكد أن مصر تراعي حقوق السجناء، وتعمل علي تنمية القدرات والمهارات لدي السجناء، معقبا: «السجين يخرج من السجن وهو يمتلك حرفة تمكنه من العيش عندما يخرج».



