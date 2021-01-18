خلال إجازة منتصف العام.. إعلام القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

أعلنت اتحاد الطلاب بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن إقامة مسابقات اونلاين خلال اجازة منتصف العام بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الكلية وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية .
وجاءت المسابقات فى مجالات الغناء والرسوم المتحركة و التقرير التليفزيونى و حملات توعية بالمشكلات المجتمعية ، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول وتحويل الدراسة اونلاين .
وكانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.
وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب ، في إطار المقررات الدراسية ، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية .