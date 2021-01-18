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تعليم

خلال إجازة منتصف العام.. إعلام القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:43 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت اتحاد الطلاب  بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن إقامة مسابقات اونلاين خلال اجازة منتصف العام بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الكلية وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية .

وجاءت المسابقات فى مجالات الغناء والرسوم المتحركة و التقرير التليفزيونى و حملات توعية بالمشكلات المجتمعية ، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول وتحويل الدراسة اونلاين .

وكانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.

وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب ، في إطار المقررات الدراسية ، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية .
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