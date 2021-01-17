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فن

أجمل وأحلى اتنين في الدنيا.. أكرم حسني مهنئا أحدث عرسان الوسط الفني

الأحد 17/يناير/2021 - 10:53 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان أكرم حسني مجموعة صور من حفل زفاف الموزع الموسيقي نادر حمدي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر أكرم حسني برفقة عدد من نجوم الفن: أحمد فهمي وشيكو وهنا الزاهد وأمير طعيمة.

 

وهنأ العروسين، قائلا: " ألف مبروك نادر وسارة اطيب وأحلى وأجدع اتنين في الدنيا "

 

وقد احتفل الفنان نادر حمدى الامس بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.  

 

وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

 

ويستكمل الفنان اكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" والذى من المقرر ان يعرض فى عام 2021.  والفيلم توقف تصويره بسبب انشغال المخرج محمد سامى فى تصوير مسلسل "نسل الاغراب" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.  


يذكر ان اكرم حسنى خاض عدد من الافلام فى الفترة الاخيرة وحقق نجاحا كبيرا ولعل من ابرزها فيلم "البدلة" مع تامر حسنى.   


كما قدم فيلم "بنك الحظ" الذى شارك ايضا فى بطولته مع الفنان محمد ممدوح. 

 

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