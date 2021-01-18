ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1571 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 226 مخالفة السير بدون تراخيص، و 4 دراجات نارية مخالفة، و 14 مخالفة موقف عشوائى، و 27 مخالفات شروط التراخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



