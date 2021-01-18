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حوادث

ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:03 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1571 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائى، و27 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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