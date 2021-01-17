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زاهي حواس: اكتشاف أحد آبار سقارة على عمق 24 مترا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال زاهي حواس، إنه من ضمن الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة تابوت حجري، لم يفتح حتى الآن على عمق 15 مترًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، وصلنا في إحدى الآبار إلى عمق 24 مترًا، ولم نصل حتى الآن إلى حجرة الدفن، وأعتقد أن الحجرة كاملة لم يتم نبشها حتى الآن.

وتابع أن طريقة تصميم المقبرة يتسم بالغرابة، وهناك جانبًا من المخاطرة لمن يحاول النزول للمقبرة .

وحاول حواس النزول أمام الكاميرات عبر الطنبورة إلى قاع المقبرة بعمق 24 مترًا، في الوقت الذي رفض فيه الإعلامي أحمد موسى النزول نظرا لما شاهده من صعوبة ومخاطرة قائلًا: “ولا نازل ولا طالع”.
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