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محافظات

غلق وتشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:05 ص
غلق وتشميع ٤ سناتر
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة مراد مسعود، بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز، حملة مكبرة لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بمنع مراكز وسنترات الدروس الخصوصية لمنع التجمعات وحفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

قال المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، إنه تم خلال الحملة رصد ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بمخالفة القانون ومخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مراكز وسنترات دروس خصوصية بمدينة أبشواي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


فيما وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بإعادة فتح طريق شارع المركز بأبشواي أمام المارة والمواطنين، في استجابة للمطالب الجماهيرية والشعبية بمركز أبشواي.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إن محافظة الفيوم تحظي بقيادة تنفيذية وأمنية قوية وواعية وسريعة الاستجابة لمطالب الأهالي والمواطنين.

وأضاف مسعود أنه تم افتتاح شارع مركز شرطة أبشواى بعد إغلاقه سنوات طويلة بعد أحداث الانفلات الأمني وانتشار الفوضي بالبلاد عام 2011.

ويأتي القرار ليعكس مدي الترابط والتعاون بين محافظة الفيوم والوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي وبين الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمركز وبين الأهالي والمواطنين.


وأكد رئيس المركز أن القرار جاء بناءً على مذكرة الوحدة المحلية المقدمة من رئيس المركز إلى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بأهمية الشارع باعتباره شريان مروري وحيوي بالمدينة يصل لمستشفى ابشواي المركزي.

وتمت معاينة الموقع والشارع من قبل رئيس المركز، بحضور نائب مدير أمن الفيوم واللواء أشرف عبد العزيز مساعد مدير الأمن والعميد محمد جلال مأمور المركز، وسيتم رفع كفاءة وصيانة الشارع ورصفه طبقا لحالته.

غلق وتشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
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