ضبط مستلزمات إنتاج زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (22000 لتر "جلسرين – ميثانول" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها "مستلزمات إنتاج") ، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات ، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات) بمحافظة الإسكندرية.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



