وزير قطاع الأعمال يوضح مصير عمال الحديد والصلب بعد تصفية المجمع..فيديو

قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، إصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات لم تنجح.
وتابع وزير قطاع الاعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الأزمة الرئيسية كانت في ان القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة اوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017 ، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.
واستكمل انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الملف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته.
ونوه وزير قطاع الاعمال إلى انه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية ، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا، بما حدث مع شركة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عندما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة ، أصبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن .
وأضاف وزير قطاع الأعمال: ليس صحيحا ما يقال عن ان الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من ان الشركة التي تديرها، لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق.
وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة ، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، موضحا أنه تم تدبير جميع اعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل .