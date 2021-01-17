وزير قطاع الأعمال يوضح مصير عمال الحديد والصلب بعد تصفية المجمع..فيديو

قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، إصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات لم تنجح.









وتابع وزير قطاع الاعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الأزمة الرئيسية كانت في ان القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة اوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017 ، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.









واستكمل انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الملف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته.









ونوه وزير قطاع الاعمال إلى انه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية ، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا، بما حدث مع شركة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عندما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة ، أصبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن .









وأضاف وزير قطاع الأعمال: ليس صحيحا ما يقال عن ان الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من ان الشركة التي تديرها، لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق.









وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة ، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، موضحا أنه تم تدبير جميع اعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل .