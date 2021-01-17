القومي لثقافة الطفل يقيم حفل توقيع «أميرات مملكة الميكروبات»

بدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أولى حفلات توقيع أحدث الإصدارات اليوم، الأحد، استمرارا لمبادرة وزارة الثقافة "خليك بالبيت.. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم العام الماضي بسبب جائحة كورونا.





وقرر رئيس المركز البدء بكتاب "أميرات مملكة الميكروبات" للكاتبة الدكتورة دعاء عبد الرحمن ورسوم الفنان أحمد الجنايني، لما لأهمية هذا الكتاب في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، وقد أقيم حفل التوقيع في قاعة المركز لقومي للسينما بعدد محدود من الحضور ومراعيا للإجراءات الاحترازية، كما تم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك وقناة المركز على اليوتيوب، وذلك للوصول لأكبر عدد من الأطفال من خلال الأونلاين تفاديا للتجمعات.





بدأ الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف الذي رحب بالحضور محدود العدد بالقاعة والحضور عبر المنصات الإلكترونية، وتحدث عن رحلة كتاب أميرات مملكة الميكروبات وحرصه على ظهوره بالشكل المناسب للأطفال رغم صعوبة المادة العلمية التي يحتويها وهو ما جعله يختار الفنان أحمد الجنايني لرسمه لمعرفته بمدى اهتمامه بالتفاصيل، كما أكد على أن الكتاب قد تم رفعه بصيغة البي دي اف الإلكترونية على صفحة إصدارات المركز على الفيس بوك هو وجميع إصدارات المركز.





وتحدثت الدكتورة دعاء عبد الرحمن مؤلفة الكتاب عن مدى حماس رئيس المركز لطباعة هذا الكتاب، كما تحدثت عن تجربتها قائلة: أردت تقديم جرعة معلوماتية بشكل قصصي تواكب ما نعيشه من أمراض عالمية مثل أنفلوانزا الطيور والخنازير وغيرها وحتى كورونا، وهو ما وجدت فيه صعوبة شديدة لأنها مادة علمية ليست بالسهلة على الكبار فما بالنا بالأطفال، لذلك حرصت على تبسيط اللغة والمصطلحات وسردها في قالب درامي قصصي وتشويقي من خلال الأميرات بيلا وياسمينا وسندريلا مستخدمة ارتباط الأطفال بهذه الشخصيات كمدخل يخلق حالة من القرب بين الأطفال وبطلات القصة.





وتحدث الفنان أحمد الجنايني عن أكثر ما أعجبه في كتاب أميرات مملكة الميكروبات وهو أنه قفز على تصنيفات السن، لأنه كتاب يقرأه الصغير والكبير، وتحدث عن صعوبة رسم الكتاب لأنه دسم وكيف أنه اقترح تحويله لثلاثة كتب في كل كتاب يتم تناول جزء علمي محدد وقال: حاولت أنسنة ما هو ضد الإنسان من أجل أن يصبح الطفل على مقربة من هذا التصور التشكيلي الذي يعد مغامرة للتمييز بين الفطريات والفيروسات والبكتيريا وابتكار ملمح يرسخ في ذاكرة الطفل ويساعده على الاستيعاب والتذكر، وقد تم ذلك بالتواصل مع مؤلفة الكتاب.





وأكد الجنايني على أن تصدي المركز القومي لثقافة الطفل لإصدار كتاب علمي قصصي هو شجاعة نحن في أمس الحاجة إليها.





وفي نهاية حفل توقيع كتاب "أميرات مملكة الميكروبات" أكد الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل على استمرار إذاعة الفعاليات الثقافية والفنية للمركز والحديقة أون لاين عبر المنصات المختلفة من أجل الوصول لأكبر عدد من الأطفال في محافظات مصر المختلفة.