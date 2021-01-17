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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في بلبيس

الأحد 17/يناير/2021 - 11:08 م
هبوط ارضى
هبوط ارضى
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عادل نصار
كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل الهبوط الأرضي الذي وقع خلف مدرسة عسكرية في بلبيس.

وقال غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاولى، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الأحد، أنه عمقها ٢ متر، وتم الأمر بشكل مفاجي، متابعا انه :"ماصورة مياه اتكسرت بالقرب من موقع الهبوط الأرضي كان وراء الهبوط".

وأكد محافظ الشرقية، لدينا خطة كبيرة لتوصيل جديد للحدمات والصرف الصحي.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقه سكنية بشارع فرعي خلف مدرسه الثانوية العسكرية بمدينه بلبيس.

وأكد المحافظ، أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.
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