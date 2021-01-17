محافظ الشرقية يكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في بلبيس

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل الهبوط الأرضي الذي وقع خلف مدرسة عسكرية في بلبيس.





وقال غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاولى، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الأحد، أنه عمقها ٢ متر، وتم الأمر بشكل مفاجي، متابعا انه :"ماصورة مياه اتكسرت بالقرب من موقع الهبوط الأرضي كان وراء الهبوط".





وأكد محافظ الشرقية، لدينا خطة كبيرة لتوصيل جديد للحدمات والصرف الصحي.





تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقه سكنية بشارع فرعي خلف مدرسه الثانوية العسكرية بمدينه بلبيس.



