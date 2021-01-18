مهنة كثيفة العمال.. خبير يكشف تفاصيل إنشاء مدينة للذهب

علق مصطفى صابر أمين عام رابطة جواهرجية مصر، تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مدينة الذهب، مؤكدا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية للاقتصاد المصري.





وقال صابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولى، في التليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أنها مهنة كثيفة العمال، متابعا لانه يخدم عليها في اتجاهات كثيرة و مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية.





وتابع مصطفى صابر آمين، انه الفرد امامة ٥ افراد، وأصبح لدينا خطوط إنتاج كثيفة، مشيرا الي أن مدينة الذهب ستفتح الأبواب إمام المستثمرين الأجانب.





فيما أعلنت مصر عن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، بهدف العناية وتنمية هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.





وجاء هذا الإعلان أمس عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول الاجتماع "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".



