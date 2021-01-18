ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مهنة كثيفة العمال.. خبير يكشف تفاصيل إنشاء مدينة للذهب

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:05 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
عادل نصار
علق مصطفى صابر أمين عام رابطة جواهرجية مصر، تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مدينة الذهب، مؤكدا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية للاقتصاد المصري. 

وقال صابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولى، في التليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أنها مهنة كثيفة العمال، متابعا لانه يخدم عليها في اتجاهات كثيرة و مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية.

وتابع مصطفى صابر آمين، انه الفرد امامة ٥ افراد، وأصبح لدينا خطوط إنتاج كثيفة، مشيرا الي أن مدينة الذهب ستفتح الأبواب إمام المستثمرين الأجانب.

فيما أعلنت مصر عن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، بهدف العناية وتنمية هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وجاء هذا الإعلان أمس عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول الاجتماع "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".

ووجه السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

موازنة البرلمان: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب يعظم من إيرادات الدولة

الاتحادية اليوم.. السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي .. ويجتمع برئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسئولين

رئيس صناعة البرلمان لـ"صدى البلد": إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يرفع قيمة الجنيه المصري

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.. نواب: خطوة جيدة واستباقية لاستغلال المناجم.. ولدينا حرفيون وعمال مهرة قادرون على تصنيعه

برلماني: إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يمثل منفذا جديدا للثروة المعدنية

ترشيحاتنا

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

بكيس بلاستيك.. طريقة لتخزين اللحم المفروم في الفريزر.. فيديو

أخبار الفن.. أمنية لم تتحقق لـ فاتن حمامة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي

سميرة عبد العزيز تكشف سرا جديدا عن فاتن حمامة وعمر الشريف

هواتف سامسونج المقبلة بدون شواحن.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة البريطانية تتدخل لطرد سيدة من مركز تسوق بسبب الكمامة.. تفاصيل وصور

بكيس بلاستيك.. طريقة لتخزين اللحم المفروم في الفريزر.. فيديو

بسبب لدغة ثعبان سام.. مريض يفقد حاستي الشم والتذوق لـ3 سنوات