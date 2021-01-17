الصحة تكشف تفاصيل المركز القومي للأمراض المعدية وموعد الافتتاح ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية بمنطقة إمبابة تم إنشاؤه على أعلى مستوى ليصبح صرحا عالميا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سوف تتم توأمة المركز مع المراكز العلمية والبحثية سواء في المنطقة أو عالميا لتبادل الخبرات والاستفادة في مجال البحوث.





وأشار إلى أن المركز سوف يصبح وجِهة لكثير من العلماء والباحثين في مجال الترصد للأمراض المعدية والوبائية، لافتا إلي أن وزيرة الصحة تفقدت المعامل البحثية بالمركز اليوم للاطمئنان على جاهزيتها.





وأوضح أن المركز يضم معامل متخصصة في البيولوجيا الجُزيئية، والأمراض الوراثية، والأورام، كما يضم 134 غرفة عزل تنفسية للأمراض المعدية، و6 غرف عمليات، و23 غرفة رعاية مركزة، وقسم للأشعة العلاجية والتشخيصية، ووحدة مناظير جهاز هضمي متقدمة، بالإضافة إلى مركز لتدريب الباحثين والأطقم الطبية .





وأكد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام للمركز، وتركيب جميع الأجهزة الطبية واختبارها قبل بدء التشغيل، لافتًا إلى أن المركز تم إنشاؤه على مساحة 2000 متر، ويتكون من 11 دور، ومزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية في تداول وحفظ البيانات من خلال برامج متطورة، فضلًا عن الربط الممكن داخل المركز، وربطه مع جميع المراكز البحثية على مستوى الجمهورية.





ولفت إلي أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال، متابعا أنه سوف تكون هناك زيارة لرئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لافتتاحه رسميا.



