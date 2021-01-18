التحول للري الذكي وتعميمه بمصر.. نصر علام: التكلفة العالية والصيانة تعوق النجاح.. وخبراء: مصر بلد شح مائي والري الحديث يوفر المياه المهدرة

نصر الدين علام: التكلفة العالية والصيانة أهم مشاكل الري الذكي

ضياء القوصي: من الصعب تعميم الري الذكي

نادر نور الدين: مصر بلد شح مائي والري الذكي يوفر لنا المياه المهدرة





تقوم مصر بتنفيذ تطبيقات الري الذكي، مثل التجارب المنفذة بمشروع مزارع بنجر السكر بمحافظة المنيا بمصــر وتتم حاليا دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية في عدد من المناطق الريادية بمصر، تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعه والامكانيات الماديه والتعليميه بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقا لإمكانياتهم.





قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق، إن اللجوء للأجهزة والتقنيات المبالغ بها ضد مصلحة البلد بسبب مشاكل الصيانة وهذا في معظم دول العالم الثالث.





وأضاف "نصر علام" كان لدينا تجربة مشروع التليمترى نستخدم الريموت كنترول للتحكم فى فتحات المياه الجوفية والقناطر ولكن فشل بسبب التكلفة العالية للأجهزة والصيانة.





وأشار "وزير الرى السابق" أن الشئ الفعال هو الاعتماد على مهارات المزارع المصري وزيادة الرقابة من قبل مهندسي الري مع تطوير البنية الأساسية وهو ما تفعله الوزارة فى هذه الفترة من تبطين الترع واستخدام وسائل الري الحديثة.





وأكد أن السعودية تستخدم الري الذكى لأن مساحات الأرض الزراعية لديهم قليلة، وهذا لا يتناسب مع طبيعة مصر التى تعتمد على الزراعة بمساحات كبيرة.





ونوه لضرورة أن يتم التحول للرى الحديث ولكن بأن تدخل الدولة فى هذا المشروع القومى ورجال الأعمال والبنوك للمساعدة فى إنجاحه ليتم فى مساحات كبيرة على مستوى زمامات ترع مثلآ ويدخل المستثمرين بأسهم مع المزارعين مثل ما فعلت السودان فى أرض الجزيرة، ولكننا مازلنا نحتاج وقت أطول لتعميم التجربة.





وفى سياق متصل قال الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائى ومستشار وزير الرى السابق أن الرى الذكى يقيس نسبة الرطوبة فى التربة بأجهزة ذكية بحيث تفتح الرى أتوماتيك عند حاجة النبات ويغلق عند الانتهاء من الرى.





وأضاف "القوصى" أن هناك تجارب للرى الذكى نجحت فى المنيا فى رى بنجر السكر، وتجارب ناجحة فى دول كثيرة مثل السعودية حيث تستخدم الرى الذكى فى منطقة الاحساء .





وأشار أن الرى الذكى جزء من الأبحاث الجديدة التى تحتاج مساحات كبيرة وتعميمها فى مصر صعب بسبب التفتت الكبير فى الملكية الزراعية ونحتاج فترة ليتم انتشارها فى مصر .





ووضح أن الرى الحديث نفسه صعب فى بعض المناطق مثل الأراضى الطينية كما أن تكلفة الإنشاء والتشغيل كبيرة والطاقة المستخدمة كبيرة فهو يوفر المياه لافتا الوزارة تدرس آلية تحويل الأراضى القديمة للرى الحديث وتسهيل ذلك على المزارعين من خلال قروض ميسرة لأن المناطق المستصلحة حديثا كلها تستخدم الرى الحديث.









ومن جانبه وضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن العالم بدأ يتحول للرى الحديث والاستغناء عن الرى بالغمر الذى يهدر المياه والاتجاه للرى المحورى بالبيبوت أو بالتنقيط .





وأضاف"نور الدين" إن الرى الحديث يرفع كفاءة الرى إلى 90% ، وبالتالى يقلل الفاقد فى المياه إلى 10%بدلا من الرى بالغمر الذى به الفاقد يصل يكون 50% .





وأشار أننا فى الرى بالغمر نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى فى الزراعة لنقلل الفاقد ونجعله 25% ، وتطوير الرى للرى المحورى يجعل الفاقد 10%فقط .





ووضح خبير المياه أن الرى الذكى يعتمد على متابعة الرطوبة فى التربة ورى النباتات بدلا من رى الأرض كلها ويتم متابعة النبات وقبل أن تحدث معاناة للنبات من نقص المياه نفتح الرى للنبات مما يجعل المحصول فى أفضل صورة.





وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم باستخدام التقنيات الحديثة مثل مقاييس الرطوبة التى ترسل رسالة للمزارع على هاتفه بحاجة الأرض للرى وترسل رسالة أخرى باكتفاء النبات من المياه حتى يستطيع المزارع أن يروى المحصول بشكل صحيح مما يحسن من انتاجية الأرض ويوفر المياه.



