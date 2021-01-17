بعد الفيديو المسيء.. استقالة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لسبه مواطنة

قرر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، قبول اعتذار العميد عادل الالفي عن رئاسة حي ثالث، بعد تداول نشطاء فيديو متداولا له يسيء لمواطنة ويقول لها:" هديكي بالجزمة".





وكشفت مصادر مطلعة، تقديم رئيس حي ثالث اعتذاره عن منصبه، بعد تقديم اعتذار اخر لوالد المواطنة.





وأكد محافظ الإسماعيلية، أن أولوياته رضاء جميع المواطنين وشدد على ضرورة التعامل مع الكل وحل مشاكلهم بشكل لحظي وعاجل كأولوية لجميع العاملين بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك على هامش اجتماعه بالمواطنة والتي تعرضت لإساءة العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث، في الفيديو المتداول على فيسبوك .





وشهد المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعا بين المواطنة ووالدها ورئيس الحي بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والذي أكد حرص الجهاز التنفيذي بالديوان العام على قطع الطريق على محاولي استغلال المشادة في الإساءة للوطن.

ومن جانبه قدم العميد عادل الألفي اعتذاره للمواطنة ووالدها واكد انه منذ الواقعه حاول الوصول لها لترضيتها على سوء التفاهم، وتفهم والد المواطنة الموقف وقدم تحيته للمحافظ لحرصه على وضع مشاكل المواطنين على رأس أولوياته .

وتعود الواقعة الى مطلع الشهر الجاري حين ظهرت عدة حالات لفيروس كورونا في ديوان الحي وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم في اليوم التالي كما ينص قرار مجلس الوزراء.

وحدثت المشادة لرغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم فتدخل أمن الحي م ع 57 سنة معين ضمن فئة 5 ٪ وتطور الامر مما أجبر رئيس الحي على التدخل وحدث ما حدث من مشاده وتطور في الامر ادي الي تفاقم الامر والتلفظ بالاساءة سالفة الذكر.