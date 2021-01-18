حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 1/18 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 18 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يحفزك ويمدك بحضور رائع ونشاط وجاذبية.
مهنيا وماليا: القمر اليوم في برجك يدعمك ويجعلك أكثر إصرارا ويدفعك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان ولا تفض بما في داخلك إلا للأحباب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وتنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك إذا شعرت بانخفاض طاقتك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر في منزل المشروعات واليوم مثالي لتنمية أعمال وعقد لقاءات وقبول ما يوجه لك من دعوات.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاهتمام بالآخرين وللتضامن مع الأحباب والأصدقاء.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة.
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل العملية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والإنجاز أو لإتمام عملية بيع أو شراء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الحب ويمدك ذلك بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب الحب.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتنظم أولوياتك وتعتني بمن حولك.
عاطفيا وعائليا: القمر قد يثير الخلافات مع الأهل أو الأحباب وعليك أن تصبر لثلاثة أيام حتى تتحسن الأمور.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثاني وقد يساعدك على تحقيق مكاسب إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك ببلاغة ووضوح.