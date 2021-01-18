حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 1/18 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 18 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك. اقرأ إيضا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 -12 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك





الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يحفزك ويمدك بحضور رائع ونشاط وجاذبية.

مهنيا وماليا: القمر اليوم في برجك يدعمك ويجعلك أكثر إصرارا ويدفعك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.





الثور من 21/4 إلى 21/5 اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان ولا تفض بما في داخلك إلا للأحباب. مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وتنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك إذا شعرت بانخفاض طاقتك.









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا: القمر في منزل المشروعات واليوم مثالي لتنمية أعمال وعقد لقاءات وقبول ما يوجه لك من دعوات. عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاهتمام بالآخرين وللتضامن مع الأحباب والأصدقاء.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة. مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة. مهنيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل العملية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والإنجاز أو لإتمام عملية بيع أو شراء. عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الحب ويمدك ذلك بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير. عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني. عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب الحب.



القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتنظم أولوياتك وتعتني بمن حولك. عاطفيا وعائليا: القمر قد يثير الخلافات مع الأهل أو الأحباب وعليك أن تصبر لثلاثة أيام حتى تتحسن الأمور.



الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة.



