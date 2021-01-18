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مؤسسها هشام عشماوي.. ماهر فرغلي يكشف معلومات جديدة عن جماعة المرابطين

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:10 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
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عادل نصار
قال ماهر فرغلي الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الجماعات الإسلامية تسعي الوصول للسلطة عن طريق رفع الشعارات الدينية.

وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأحد، أن جماعة المرابطين هي جماعة إرهابية، وهشام عشماوي هو مؤسس كتيبة المرابطون، متابعا انه من الصعب الجزم بأن تنظيم المرابطون تابع لهشام عشماوي او مختار بن مختار.

وتابع الخيير، أن هذه الجماعة كانت تهدف لتنفيذ عمليات داخل مصر، ولكنه فشلت فشلا ذريعا، متابعا ان الدولة المصرية قادرة على التعامل مع أي تهديد للأمن القومي. 

فيما أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام ٢٠١١ خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وأثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرين منهم المتهمين الهاربين، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر


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