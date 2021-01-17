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رياضة

فوز الدنمارك على الكونغو 39 / 19 في المجموعة الرابعة بمونديال اليد

الأحد 17/يناير/2021 - 11:18 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز منتخب الدنمارك على نظيره الكونغولي بنتيجة 39 / 19 في المباراة التي جمعت المنتخبين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى. 

وشهدت الشوط الأول ندية بين المنتخبين في البداية، ولكن المنتخب الدنماركي بطل العالم سرعان ما تسيد الشوط ووسع الفارق بشكل كبير بفضل خبرة لاعبيه لينتهي بنتيجة 23 / 10. 

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الدنماركي تفوقه الواضح استمر في توسيع الفارق بشكل كبير لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 39 / 19. 

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة وتأهل الي الدور الرئيسي ، بينما ظل منتخب الكونغو بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع . 

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التى تخوض المباريات بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ويقع فيها الارجنتين والبحرين ايضا
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