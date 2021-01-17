صلاح أمين يوجه رسالة لـ جدو بعد اعتزاله.. شاهد

وعلق صلاح امين قائلا: " من انضف واجدع الشخصيات اللي قبلتها في الكورة... ربنا يكرمك يا جدو فيما هو قادم".

ودر عليه جدو " حبيبي يا هداف تسلم انت اللي نضيف وجدع ".

وكان محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر السابق، أكد أن قرار اعتزاله جاء لعدة أسباب، من بينها فترة التوقف الطويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا في عام 2020.





وأشار جدو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورت 2، إلى أنه شعر بالضيق بعد إعلانه قرار الاعتزال عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.





وقال جدو: "فترة كورونا كانت سببًا في اتخاذ قرار الاعتزال، كان بإمكاني اللعب لمدة أطول ولكني أُرهقت نفسيًا وذهنيًا وبدنيًا، وأخذت رأي العديد من المقربيين لي مثل عصام الحضري وحسام غالي ومحمد زيدان وعماد متعب".





وأضاف: "شعرت بالضيق بعدما كتبت على تويتر أنني قررت الاعتزال، وزوجتي لم تكن تعلم بالأمر وفوجئت بوصول رسائل لها على هاتفها بأنني أصبحت تريند بعد إعلاني القرار".



