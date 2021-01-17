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أخبار البلد

رئيس حقوق إنسان البرلمان: اجتماعات مكثفة لمناقشة خطة اللجنة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة حقوق الإنسان علي مدار الأسبوع القادم اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة متضمنة الرؤية والرسالة والأهداف ومراحل التنفيذ وكذلك تحرك اللجنة علي المحاور الداخلية والاقليمية والدولية لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.

يشهد مجلس النواب غدا الاثنين عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 

ويشهد يوم الثلاثاء بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 

ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 

بينما يشهد يوم الخميس بيان من د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
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