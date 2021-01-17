ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:38 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
عمرو ابوبكر
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ،  بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي؛ مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير الجاري.

وفاز منتخب الدنمارك علي منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39 /19  في مباراة  شهدت تسيد المنتخب الدنماركي بطل العالم بفضل خبرة لاعبيه ، وذلك بعد أن تقدم الدنمارك بنتيجة 23 / 10 في الشوط الأول بمونديال اليد .


ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التى تخوض المباريات بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ، والتي شهدت أيضًا تحقيق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا علي منتخب البحرين بنتيجة 24-21  ، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير البحريني وسكرتير  السفارة الأرجنتينية .

ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. الأرجنتين تهزم الكونغو الديمقراطية بـ بداية مباريات المجموعة الرابعة

مونديال اليد.. الدنمارك تتفوق على البحرين في الشوط الأول بنتيجة 19/10

وزير الرياضة يشهد مباراتي المجموعة الرابعة بـ مونديال اليد

اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الأرجنتين والبحرين

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تحرج عمرو يوسف على الهواء

خطر استخباراتي .. كيف سيشارك بايدن المعلومات السرية مع ترامب؟

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

سكرتيرة تدعي اغتصابها بوحشية من نائب بريطاني

أخبار الزمالك.. مفاوضات إيزي إيميكا ومواجهة الجونة باستاد بتروسبورت

السجيني يكشف تفاصيل جلسة استدعاء رئيس الحكومة غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد