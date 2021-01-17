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زاهي حواس: ما زالت مصر مليئة بالآثار و70% منها لم يكتشف حتى الآن

الأحد 17/يناير/2021 - 11:27 م
احمد موسى وزاهي
احمد موسى وزاهي حواس
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حمزة شعيب
أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن هناك 70% من آثار مصر لم يتم اكتشافها حتى الآن وكل ما تم استخراجه يمثل 30% فقط.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في منطقة سقارة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحف الكبير أهم حدث أثري في القرن 21، وسيبهر العالم، ويجاور أهم منطقة أثرية في العالم.

وتابع وزير الآثار الأسبق، أن فكرة المتحف الكبير كانت لفاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وتم وضع حجر الأساس عام 2002، والآن يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه مشروع المتحف المصري الكبير.

ونوه بأن عام 2021 سيكون عام خير، وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، والعالم يتابع ويترقب موعد افتتاح المتحف، وسيكون أهم رسالة للعالم كله، وسيكون السائح على موعد مع أسبوع مصري بامتياز في الأهرامات، والمتحف، وسقارة، ويشاهد العظمة المصرية، بعد تطوير منطقة الأهرامات بالكامل.
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