ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرعاية الصحية تزف بشرى لـ أصحاب العزل المنزلي.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 11:31 م
العزل المنزلي
العزل المنزلي
Advertisements
محمد القاضي
قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام علي الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.

وأضافت "رضوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لها أهمية كبرى وهي أن جميع حالات مصابي فيروس كورونا لا تستدعي دخول المستشفى.

وأوضحت أنه في حالة ثبوت أي حالة إيجابية للمريض أو الاشتباه بفيروس كورونا، يتم توجيهها للعزل المنزلي، ويتم التواصل معها تليفونيا، ويتم متابعة الحالات وأعراضها من خلال تابلت موجود مع الفرق الطبية التي تجوب المنازل لكي يكون هناك استحداث لجميع حالات العزل المنزلي.

وأشارت إلي أن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضي وفقا لهذه المبادرة هي متابعة الأعراض الحيوية أو أي تعقيدات سواء خاصة بالأعراض التنفسية أو الارتفاع في درجات الحرارة أو أي مشاكل في التنفس، موضحه أن يتم متابعه المرضي وتوزيع البروتوكول العلاجي المخصص لهم طبقا لتشخيص الحالة.

وتابعت أن هيئة الرعاية الصحية خصصت خطا ساخنا لاستقبال الاستشارات النفسية لأن غالبية مرضي كورونا من العزل المنزلي يتعرضون لبعض الأعراض والضغط النفسي ويحتاجون للاستشارات الطبية النفسية، معقبه: «في حالة أي مريض من مصابي كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة يقوم استشاري هيئة الرعاية الصحية بمتابعة المرض المزمن معه، ويتم التواصل معه وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المستشفيات الجامعية 2020.. نجاح منقطع النظير في مواجهة موجة كورونا الأولى.. وخطة جديدة للتعامل مع الثانية

بمشاركة 20 ألف فريق طبي.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا في 3 محافظات

الصحة: 20 ألف فريق طبي لمتابعة حالات العزل المنزلي لإصابات كورونا

الصحة: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بالثلاث محافظات الأكثر إصابة

الصحة تعلن عن نصائح للمصابين بـ كورونا في العزل المنزلي

الصحة تعلن متابعتها لحالات العزل المنزلي.. نواب: المبادرة جاءت في التوقيت المناسب وبتوجيهات الرئيس.. تهدف لإنقاذ الحالات الحرجة.. وتعمل على تقليل الضغط عن المستشفيات

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السودان بعد اشتباكات غرب دارفور

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

أول لقاء بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني: مفيش حاجة تستحق الحزن | تفاصيل

الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

سوريا: اعتراض واستهداف 7 ناقلات نفط في البحر الأحمر

2 مليون و260 ألف عامل.. وزارة التخطيط تزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يثيران الجدل بفساتين قصيرة

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش