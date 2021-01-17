الرعاية الصحية تزف بشرى لـ أصحاب العزل المنزلي.. فيديو

قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام علي الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.





وأضافت "رضوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لها أهمية كبرى وهي أن جميع حالات مصابي فيروس كورونا لا تستدعي دخول المستشفى.





وأوضحت أنه في حالة ثبوت أي حالة إيجابية للمريض أو الاشتباه بفيروس كورونا، يتم توجيهها للعزل المنزلي، ويتم التواصل معها تليفونيا، ويتم متابعة الحالات وأعراضها من خلال تابلت موجود مع الفرق الطبية التي تجوب المنازل لكي يكون هناك استحداث لجميع حالات العزل المنزلي.





وأشارت إلي أن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضي وفقا لهذه المبادرة هي متابعة الأعراض الحيوية أو أي تعقيدات سواء خاصة بالأعراض التنفسية أو الارتفاع في درجات الحرارة أو أي مشاكل في التنفس، موضحه أن يتم متابعه المرضي وتوزيع البروتوكول العلاجي المخصص لهم طبقا لتشخيص الحالة.





وتابعت أن هيئة الرعاية الصحية خصصت خطا ساخنا لاستقبال الاستشارات النفسية لأن غالبية مرضي كورونا من العزل المنزلي يتعرضون لبعض الأعراض والضغط النفسي ويحتاجون للاستشارات الطبية النفسية، معقبه: «في حالة أي مريض من مصابي كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة يقوم استشاري هيئة الرعاية الصحية بمتابعة المرض المزمن معه، ويتم التواصل معه وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له.