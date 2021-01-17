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رياضة

منتخب المجر يسحق أورجواي 44 / 18 في بطولة العالم لليد

الأحد 17/يناير/2021 - 11:41 م
المجر يسحق أورجواي
المجر يسحق أورجواي
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عمرو ابوبكر
حقق المنتخب المجري لكرة اليد، فوزا مبهرا  ، وبفارق كبير من الاهداف على نظيره الاورجواني، حيث، انهى المباراة التي اقيمت بينهما الليلة ، بنتيجة 44/ 18 ، ضمن مباريات  

الجولة الثانية ، للمجموعة الاولى ، من دوري المجموعات لمونديال العالم لكرة اليد، النسخة 27، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة 6أكتوبر ،، صالة حسن مصطفى،، .

 بهذه النتيجة ضمن القطار المجري الصعوظ للدور الرئيسي في البطولة ، مع المنتخب الألماني، ولكل منهما 4نقاط .

في المقابل مازال رصيد المنتخب الاوروجواني ،،صفر،،  لنيله الهزيمة الثانية، وبفارق ضخم من الاهداف، وذلك بعد هزيمته  في مباراة الجولة الاولى من الماكينات الالمانية، 43 /14 , ومازال الامل يراوده للصعود ضمن ال24منتخبا للدور الرئيسي ، حال تحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للقطار المجري، في الاداء والسيطرة، طوال شوطي المباراة، عن طريق لاعبيه العمالقة دومنيك ماتيي صاحب اول هدفين في اللقاء ، ودينيس بناهيدي، افضل لاعب دائرة في العالم  بينما اكتفى لاعبو منتخب الطيور الملونة ،،اورجواي،، بمحاولات حثيثة لتقليص فارق الاهداف، لكنهم فشلوا أمام السرعة الهائلة للاعبي القطار المجري ، الذي دهس كل من واجهه ليسجل أكبر عدد من الاهداف في المجموعة، وينهي اللقاء بفوز كبير على المنافس المتواضع ، 44/18

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