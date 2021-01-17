"2.5 مليون فرصة عمل ".. نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية يشرح تفاصيل بيع 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة.. فيديو

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ان هناك ثقة كبيرة في السوق العقاري المصري وتوقيع عقد بيع 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة يعمل على زيادة الفرص الاستثمارية المتواجدة في السوق العقاري المصري .
وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: توقيع هذا العقد يعتبر نوع من الشراكة ودعم القطاع الخاص مؤكدا ان الحكومة تدعم القطاع الخاص الجاد ومجموعة طلعت مصطفى من هذه المجموعات ومن المطورين الكبار في مصر .
واوضح خالد عباس ، أن حدائق العاصمة مساحتها 30 ألف فدان وهذه المساحة تمثل 20% من مساحة العاصمة وهذا المشروع يعطي نوع من أنواع التنمية السريعة لافتا الى ان هذا المشروع سيحتوي على جميع الخدمات .
وتابع خالد عباس ، أن هذا البيع تم عن طريق عقد نقدي وعيني علي مدة 15 عام وقيمة هذا العقد 28 مليار جنيه وهذه قيمة حالية و مستقبلية ستكون 77 مليار جنيه كحد أدنى وهذا المشروع سيوفر من 2.5 الي 3 مليون فرصة عمل .