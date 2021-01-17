مونديال اليد.. دومنيك ماتيي أفضل لاعب في مباراة المجر وأورجواي

نال اللاعب دومنيك ماتيي، لاعب منتخب المجر، لقب رجل المباراة ، في مباراته امام منتخب اوروجواي، التي اقيمت الليلة ، بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر ، وانتهت بفوز كبير للقطار المجري بنتيجة ، 44/ 18.





وتوج دومنيك بلقب رجل المباراة ، وافضل لاعب، بعد ان قاد زملاءه لتحقيق الفوز الكبير، في اللقاء وضمان الصعود للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليدة في نسختها ال27.





وكان دومنيك صاحب اول هدفين في اللقاء بعد أقل من دقيقتين من زمن اللقاء ، فضلا عن تسديداته الدقيقة والقوية والصاروخية ذات المسافات البعيدة والتي سكن منها 4أهداف في شباك مرمى المنافس.





ويواجه منتخب المجر في اللقاء المقبل الماكينات الالمانية الند الشرس، للمنافسة على تصدر المجموعة الاولى.