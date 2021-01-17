الرعاية الصحية لـ أصحاب العزل المنزلي: اتصل بنا فورا في هذه الحالة

قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.





وأضافت "رضوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حالة تدهور الحالة الصحية لأي حالة من حالات العزل المنزلي يتم إبلاغنا من خلال خط الاستشارات أو خط الطوارئ بغرفة الأزمات، ويتم استدعاء الإسعاف ونقلها لمستشفى العزل ويتم أخذ الإجراءات اللازمة.





وأشارت إلى أنه إذا تم التعامل مع الحالة وأصبحت في حالة استقرار يسمح لها بالعودة للمنزل مرة أخري، أما إذا لم تستقر الحالة فيتم توفير سرير لها داخل المستشفى وتكملة العزل داخل المستشفى ومتابعتها من قبل الأطباء بمستشفى العزل.





وأوضحت المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، أن ساعات العمل لفرق العزل المنزلي من الساعة 10 صباحا وحتي الخامسة مساءً، ويتم المتابعة من خلال الخط الساخن.



