غازتك ترد على شائعة تأثير التحويل إلى الغاز الطبيعي على كفاءة المحرك ..فيديو

نفى المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، شائعة تأثير تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعى على كفاءة وقوة المحرك.





وأوضح فرحات خلال لقائه على تلفزيون "الحياة"، أن الغاز كان يؤثر على المحركات القديمة التى كانت مصممة للعمل على البنزين الذى يحتوى على الرصاص ولكن الغاز لا يحتوى على الرصاص ويوجد به نسبة أول اكسيد الكربون تصل إلى 86%، وغنى بالكربون النقى الذى يحرق ويخرج طاقة أعلى من البنزين ، فبالتالى بما أن الغاز جاف لا يحتوى على الرصاص كان لا يصلح مع المحركات القديمة .

وأشار رئيس شركة غازتك، إلى أنه مع تطور المحركات الحديثة واستعمال البنزين الخالى من الرصاص مثل الغاز فأصبحت المحركات الحديثة تعمل عى البنزين والغاز ، لافتا الى أن الغاز يتميز بأن رقمه يصل إلى 120 والبنزين يصل إلى 98 ، مستكملًا أن كل سيارة يكون لها طريقة تحويل معينة على حسب موديلها.

وتابع عبدالفتاح فرحات ،أنه يتقدم المواطن بسيارته مصطحبا صورة البطاقة وصورة الرخصة وإيصال غاز أو كهرباء أو ماء ساريا حتى يتم التعاقد ويتم الكشف عن السيارة ولابد أن تكون كفاءة المحرك لا تقل عن 70 % ولا يوجد فرق فى موديل السيارة ويتم تحديد موعد للتحويل ويتم مراجعة السيارة قبل التحويل ، ويستغرق التحويل من ساعتين إلى 4 ساعات.





واستكمل عبدالفتاح فرحات ، أنه يتم تموين السيارة بالغاز والكشف عن أى تسريب فى الوصلات والتأكد من أمنها ويتم تحويلها بالمواصفات المصرية والدولية وبشروط الأمان اللازمة ، مضيفًا أن هناك تعليمات للسائق بكيفية التعامل معها ووجود مفتاح للتحويل من غاز لبنزين.



