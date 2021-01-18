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كاتب: دعاة السوشيال ميديا يخدمون الدولة الدينية وأفكار سيد قطب

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:52 ص
الكاتب وائل لطفي
الكاتب وائل لطفي
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إسراء صبري
أكد الكاتب وائل لطفي، أن بعض دعاة السوشيال ميديا يخدمون فكرة الدولة الدينية وبعضهم يروجون لأفكار شديدة الخطورة وتصل إلى التفكير مما يروج لآراء سيد قطب وتكفير المجتمع، موضحا أن فكرة برامج الدعوة على السوشيال ميديا تقوم اساسا على السياسة وله تأثير سياسي واجتماعي.

وحذر الكاتب وائل لطفي، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، من ترك المساحة لدعاة السوشيال ميديا بدون مناظرات ومواجهات اجتماعية يفتح المجال لتذكر دعاة أخذوا مصر والمصريين لاتجاه كاد أن يعصف بمستقبل البلاد.

وتابع: "هذه الظاهرة عادت للظهور بعد هزيمة الاخوان فى 2013 لمحاولة استقطاب الشباب من جديد، ومن حقنا ننتقد دعاة مواقع التواصل الاجتماعي وهم مش علماء ولكنهم ناشطين على السوشيال ميديا، ويحققون مكاسب من ورا الفيديوهات دي مكاسب مادية وفكرية النجومية".
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