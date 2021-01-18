جامعة حلوان: 7 خطوات للتعامل مع حالات اشتباه كورونا

وضعت جامعة حلوان إرشادات وخطوات التعامل والإحالة فى حالة ظهور حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للتعامل معهم.





و يعرض صدى للبلد هذه الخطوات:

1- فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل 24 ساعة يوميًا):0114 5632478، 0106 5738847

2- يقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته.









3- سيطلب الطبيب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

4- يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية.

5- تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والاشاعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.









6- بالنسبة للحالات التي يقرر لها دخول المستشفى، يتولى المدير التنفيذى للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.