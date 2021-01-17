إنتر يحسم ديربي إيطاليا لصالحه 2-0 في شباك يوفنتوس





هدف المباراة الأول أحرزه التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر في الدقيقة 13 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك مرمى فريقه السابق، ليتقدم للنيراتزوري بهدف نظيف





وفي الشوط الثاني، أكد نيكو باريلا انتصار النيراتزوري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر للنقطة 40 في المركز الثاني، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.







وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيورجي كيليني - فرابوتا

خط الوسط:أدريان رابيو - بينتاكور - فيدريكو كيزا - آيرون رامسي

خط الهجوم: ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو وأعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في قمة الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

فاز فريق إنتر على نظيره يوفنتوس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإيطالي