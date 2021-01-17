زاهي حواس: بكيت لحظة اقتحام المتحف المصري في 2011

قال عالم الآثار الكبير زاهي حواس ، إنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير في العام 2011، وانهمرت دموعه عندما شاهد ألف شخص داخل المتحف المصري.





وأضاف حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتصور أن مصر تعود مرة ثانية بعد ما حدث فيها، ولكن الرئيس السيسي وجيش مصر هم من أنقذوا مصر.





وأردف حواس: «الحمد لله كل اللي كان داخل المتحف المصري بيدور على الزئبق الاحمر والذهب» ، نافيا أن يكون هناك ما يسمى بالزئبق الأحمر «هجص وكلام وتخيلات عند الناس».





واشار إلى أنه تم اكتشاف مقبرة ووجد سائل داخل تابوت فيها وتم وضعه في زجاجة وحفظوه في الأقصر وضحكوا على الناس وقالوا زئبق لكنه في حقيقة الأمر سائل تحنيط» مردفا «الذهب كان مقفول عليه والمتحف كان ضلمة».





وأضاف «تم سرقة 54 قطعة أثرية وتم إعادتها مرة أخرى وتم سرقة تمثال لإخناتون وألقى به من حصل عليه في الزبالة» ، مؤكدا «ربنا أنقذ المتحف المصري».