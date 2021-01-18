متحدث «السياحة»: بطولة كأس العالم لليد ستعود بالأثر الإيجابي على مصر

قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، المتحدث باسم الوزارة، إن إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر تعد فرصة ذهبية للترويج للآثار.





وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة 32 فريقا من كل دول العالم في بطولة كأس العالم المقامة على أرض مصر؛ ستساعد على نقل صورة إيجابية عن مصر للعالم.





وأشارت مستشار وزير السياحة والآثار، إلى أن سفير دولة ألمانيا لدى مصر، أشاد باستقبال منتخب بلاده، والاستعدادات التي أجريت قبل البطولة، مؤكدة أن البطولة صورة إيجابية سوف تعود بالأثر الإيجابي على مصر.





وأوضحت المتحدث باسم الوزارة، أن مصر استطاعت أن تنظم بطولة عالمية بالشكل الذي يليق بالدولة في ظل هذه الظروف، لافتة إلى أن لاعبي جميع المنتخبات مستمتعون بتواجدهم على أرض مصر، وينشرون صورهم في كل الأماكن عبر مواقع السوشيال ميديا.