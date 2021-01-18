ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث «السياحة»: بطولة كأس العالم لليد ستعود بالأثر الإيجابي على مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:01 ص
لاعبي المنتخب الياباني
لاعبي المنتخب الياباني
Advertisements
محمد القاضي
قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، المتحدث باسم الوزارة، إن إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر تعد فرصة ذهبية للترويج للآثار.

وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة 32 فريقا من كل دول العالم في بطولة كأس العالم المقامة على أرض مصر؛ ستساعد على نقل صورة إيجابية عن مصر للعالم.

وأشارت مستشار وزير السياحة والآثار، إلى أن سفير دولة ألمانيا لدى مصر، أشاد باستقبال منتخب بلاده، والاستعدادات التي أجريت قبل البطولة، مؤكدة أن البطولة صورة إيجابية سوف تعود بالأثر الإيجابي على مصر.

وأوضحت المتحدث باسم الوزارة، أن مصر استطاعت أن تنظم بطولة عالمية بالشكل الذي يليق بالدولة في ظل هذه الظروف، لافتة إلى أن لاعبي جميع المنتخبات مستمتعون بتواجدهم على أرض مصر، وينشرون صورهم في كل الأماكن عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ناقش خطة نقل الجماهير.. وزير الشباب يجتمع باللجنة العليا لبطولة اليد

وزيرة الصحة تعلن خطة الدولة لمواجهة كورونا فى مونديال اليد

أشرف صبحي: الرئيس يقدم دعما غير محدود لنجاح كأس العالم لكرة اليد

زقزوق: أسطول من المراكب الشراعية للترويج لبطولة العالم لليد

برلماني: استضافة مصر مونديال العالم لليد يؤكد مكانتنا عالميا

برلماني سابق: استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد فرصة عظيمة للترويج السياحي

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن الاستسلام أمام كورونا

أخبار الفن.. أمنية لم تتحقق لـ فاتن حمامة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي

سميرة عبد العزيز تكشف سرا جديدا عن فاتن حمامة وعمر الشريف

الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

33 دعاء المطر للرزق .. ردده الآن ليكثر مالك وولدك

وهو يبكي.. نائب ترامب يلقي خطابا أخيرا قبل نقل السلطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة البريطانية تتدخل لطرد سيدة من مركز تسوق بسبب الكمامة.. تفاصيل وصور

بكيس بلاستيك.. طريقة لتخزين اللحم المفروم في الفريزر.. فيديو

بسبب لدغة ثعبان سام.. مريض يفقد حاستي الشم والتذوق لـ3 سنوات