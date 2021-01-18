بتكلفة 45 مليون جنيه.. تفاصيل خطة الجيزة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.. سيارات جديدة وإعادة صيانة المعدات القديمة

في إطار خطتها للإرتقاء بمنظومة النظافة في جميع أنحاء أحياء ومراكز محافظة الجيزة، شهدت هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، طفرة كبيرة من المعدات خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة القمامة، وتنفيذا لما اعلنه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ اليوم الاول له في المحافظة بأن مشكلة النظافة حل أزمة القمامة على رأس أجندة اولوياته.

ولتحقيق خطة المحافظة في حل مشكلة القمامة، أعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن دعم منظومة النظافة بقيمة 45 مليون جنية لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددًا من المناطق التى بحاجة الى تكثيف دوريات العمل بها الى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفه عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجددًا.

معدات جديدة بـ 18 مليون جنيه

وعملت محافظة الجيزة على دعم منظومة النظافة بعدد من المعدات الجديدة، والبالغ تكلفتها 18,5 مليون جنية شملت المعدات الجديدة التي تم الدفع بها سيارة ديلوفو كنس الى بتكلفة 7 مليون جنية و 2 مكنسة كنس الى بتكلفة 1,5 مليون جنية ولودر 4 متر بتكلفة 3,6 مليون جنية وكلارك بتكلفة 2,5 مليون جنية و2 سيارة نظافه حمولة 10 طن بتكلفة 3 مليون جنية وماكينات للحام ومستلزمات ورش التصليح بتكلفة 700.

رصد 26 مليون لإصلاح المعدات

أوضح المحافظ أنه تم رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40 معدة نظافة متنوعة الاحجام والاستخدامات خلال العام المالى الحالى نظرًا لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الأصلاح موجها بضرورة الأستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

إعادة 27 معدة قديمة للعمل

كما عملت محافظة الجيزة على اعادة 27 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 28 مليون جنيه، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها، بتكلفة اصلاحية اجمالية بلغت 1,8 مليون جنيه، و تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقفهم حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين .

شملت المعدات التي تم الانتهاء من اصلاحها، 20 سيارة نظافة حمولة 4 طن تبلغ تكلفتها الفعلية 13 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 550 الف جنية و 4 سيارة اسكانيا 4 متر تبلغ تكلفتها الفعلية 9 مليون جنية وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 800 الف جنية بالاضافة الى 3 مكابس تبلغ تكلفتهم الفعلية 6 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 500 الف جنية .

من جانبه كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد المحافظ لعمال الورش تحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التى تعمل حاليًا .