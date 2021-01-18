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سيارات

4 نصائح هامة عند شحن سيارتك من المنزل

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار
انتشرت في الفترة الأخيرة السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم لذلك أصبحت عملية الشحن في المنازل خيار أساسي لدى الكثير من المستهلكين.

وقدم الخبراء في مجال السيارات، بعض الإرشادات التي نصحوا بها أصحاب السيارات الكهربائية، مع ضرورة مراعاتها عند شحن السيارة من المنزل وهي..

1- يجب مراعاة أن كابلات شحن السيارة مختلفة، وتتوفر بنوعين الأول هو وصلة الشحن الثلاثية، وهي النوع الأبطأ والأقل، وتستغرق 24 ساعة.

2- مراعاة مدى تكلفة تثبيت شاحن السيارة الكهربائية بالمنزل، وهذا يعود إلى سرعة الشحن المطلوبة، حيث إن أجهزة الشحن التي توفرها أسرع دائما.

3-  ضرورة تثبيت شاحن السيارة الكهربائية داخل المنزل، ونصح الخبراء بأن تكون هذه المهمة يقوم بها مندوب متخصص تابع لشركة السيارة نفسها، وعدم الاستعانة بأي عامل فني.

4- معرفة  أن متوسط قدرة الضخ للكهرباء التي يجب أن تتوفر بالشاحن المنزلي للسيارة ، لذلك يجب اقتناء شاحن ضه معدله 40 كيلو في الساعة على الأقل وهو نوع يتوفر مع سيارات مثل نيسان.

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