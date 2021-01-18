4 نصائح هامة عند شحن سيارتك من المنزل

انتشرت في الفترة الأخيرة السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم لذلك أصبحت عملية الشحن في المنازل خيار أساسي لدى الكثير من المستهلكين.





وقدم الخبراء في مجال السيارات ، بعض الإرشادات التي نصحوا بها أصحاب السيارات الكهربائية ، مع ضرورة مراعاتها عند شحن السيارة من المنزل وهي..





1- يجب مراعاة أن كابلات شحن السيارة مختلفة، وتتوفر بنوعين الأول هو وصلة الشحن الثلاثية، وهي النوع الأبطأ والأقل، وتستغرق 24 ساعة.





2- مراعاة مدى تكلفة تثبيت شاحن السيارة الكهربائية بالمنزل، وهذا يعود إلى سرعة الشحن المطلوبة، حيث إن أجهزة الشحن التي توفرها أسرع دائما.



