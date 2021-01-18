أخبار التوك شو.. زاهي حواس يحذر أحمد موسى قبل نزول مقبرة في سقارة.. حالتان إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المونديال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،ان المجمع القومى للامصال واللقاحات نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال.





كشفت الفنانة فيفى عبده، عن أنها كانت مريضة ولكنها الآن في فترة التعافي من المرض، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الرقص الشرقى، قائلة "أنا برقص في البيت، أنا بحب الرقص الشرقي، وبقدمه من البيت والجمهور يتجاوب معي".





قالت الدكتورة رضوي إمام، المشرف العام علي الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا تعكس أهمية ملف الصحة في أجندة الرئيس السيسي.





قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطنين سيتلقون لقاحات فيروس كورونا داخل مراكز مخصصة للقاحات.





داعب الدكتور زاهي حواس، الإعلامي أحمد موسي، بعد رغبته في النزول إلى أحد الاكتشافات، قائلًا "إنت متأكد انك هتنزل مبقرة على بعد 24 متر، ولا نشوف بير سهل".





نزل الإعلامي أحمد موسى، مع عالم الآثار الكبير زاهي حواس، داخل مقبرة أثرية على بعد 14 مترًا تحت الأرض، بمنطقة آثار سقارة.





قال خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن فى حالة ظهور أى حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو التأكد من إصابتها داخل المجموعة المغلقة من الفرق المشاركة يتم عزلها فى غرفة من غرف الفندق ، حيث يوجد فى الفندق ما بين 8 إلى 10 غرف عزل.





انفعل الإعلامي أحمد موسي، علي الهواء بسبب فيديو متداول لمسئول بمحافظة الإسماعيلية يتطاول فيه على مواطنة، يقول لها "هضربك بالجزمة".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي خلال الفترة المقبلة لمتابعة الحكومة وكافة المؤسسات، مردفا:" يعني مثلًا أن دلوقتي في مدينة الإنتاج والإنترنت مقطوع هل ده ينفع مفروض أجي القناة بشبكة إنترنت مثلًا؟".





قال الدكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة، إن رصد سلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى بـأكثر من 50 دولة، مضيفا أنه يحافظ على نفس الأعراض مع زيادة بعض الفئات العمرية ونسبة انتشر أسرع.







