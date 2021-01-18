سياحة البرلمان تطالب بعمل جولات سياحية منظمة للاعبي مونديال اليد

قالت النائبة أماني إيميل أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب إن إستضافة مصر بطولة كاس العالم لكرة اليد دليل قوي علي أن مصر تنعم بالامان بطريقة كبيرة، مشيرة إلى أن مصر علي الرغم من إنتشار فيروس كورونا قادرة علي استضافة رياضات عالمية ومؤتمرات هامة.





ولفتت إيميل في تصريحاتها الخاصة لـ"صدي البلد" إلى أن مستوى إنتشار كورونا في مصر غير كبير مقارنة بإنتشاره في الدول الأخرة، مشيدة بإسلوب تعامل الدولة المصرية مع هذه الأزمة وعمل إنحصار قوي للفيروس وإلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، علي فكرة تنظيم جولات سياحية إلى الأقصر واسوان علي هامش فعاليات المونديال ، حتى يتمكنو من إلتقاط مزيد من الصور والتي يكون لها صدى كبير خارجيا.





وأوضحت عضو البرلمان أن السياحة تأثرت بالسلب بسبب جائحة كورونا حيث قلت أعداد السياح بسبب غلق بعض الدول علي نفسها خوفا من تفشي الفيروس، مؤكدة علي ضرورة إستغلال البطولة من أجل تنشيظ قطاع السياحة مرة أخرى.





جدير بالذكر أن بعض نجوم كرة اليد قاموا بإلتقاط العديد من الصور في مناطق ومعالم سياحية وقامو بنشرها عبر صفحاتهم ، وقامت العديد من الصحف العالمية بنشرها .





وتستضيف مصر بطولة كاس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 من الشهر نفسه، في النسخة رقم 27 من المسابقة للرجال.